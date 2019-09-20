Медведев назвал турниры, на которых намерен сыграть до конца сезона

Финалист Открытого чемпионата США 2019 года, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о турнирах, в которых намерен принять участие до конца сезона.

«Я заявлен на два главных китайских турнира — в Пекине и Шанхае. Особенным является турнир в моём родном городе – Москве. Также я заявлен на Вену, Париж, уже попал в Лондон. Нужно следить за усталостью, своим телом. Если я буду в порядке, то постараюсь принять участие во всех турнирах. Если буду чувствовать усталость, то придётся что-то менять», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Даниил сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. В рейтинге ATP Медведев занимает четвёртую строчку.