Циципас: Кубок Лэйвера — эволюция, ведь в теннисе обычно каждый сам за себя

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от Кубка Лэйвера, который проходит в Женеве (Швейцария). Ранее уроженец Афин и испанец Рафаэль Надаль в парном разряде проиграли австралийцу Нику Кирьосу и американцу Джеку Соку – 4:6, 6:3, [6:10].
«Нахождение рядом с такими великими игроками перевернуло моё сознание. Я хотел получше их узнать. Мы отлично понимаем друг друга, у нас хорошие отношения.
Мы неплохо смотрелись в паре, несмотря на то что уступили. У меня была связь с Рафой. Мы боролись изо всех сил, хотели выиграть, однако не вышло.
Каждый день получаю удовольствие от выхода на корт. Мы все друг друга поддерживаем. Это другой подход к спорту, ведь в теннисе обычно каждый сам за себя. Это своего рода эволюция", — цитирует Циципаса пресс-служба турнира.
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