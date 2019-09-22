Э. Маррей: глупо считать, что я когда-нибудь буду показывать свой лучший теннис

Британец Энди Маррей заявил, что не рассчитывает вернуться к своей лучшей игре, которая ранее позволяла ему конкурировать с сильнейшими теннисистами планеты.
Маррей вскоре планирует выступить на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 5 по 13 октября. Напомним, после повторной операции на тазобедренном суставе Энди выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.
«Не жду, что снова буду показывать свой лучший теннис. Было бы глупо считать, что это когда-нибудь произойдёт. Я могу вести борьбу на высшем уровне. Вопрос в том, удастся ли мне находиться в хорошей физической форме, чтобы составить конкуренцию сильным соперникам.
Теннис всегда занимал важную часть в жизни. Однако в какой-то момент осознал, что на первом месте — здоровье. Всегда думал о том, как сложится жизнь после тенниса. В последние месяцы заглянул в эту дверь, и всё оказалось прекрасно. Я не ощущал боли, общался с семьёй, друзьями, успевал делать много разных вещей", — цитирует Маррея AFP.
- 22 сентября 2019
-
16:34
-
15:58
-
15:21
-
15:05
-
14:39
-
14:23
-
14:19
-
14:07
-
13:44
-
13:03
-
12:40
-
12:05
-
11:33
-
09:41
-
07:46
-
00:24
-
00:02
- 21 сентября 2019
-
23:33
-
22:38
-
22:21
-
21:49
-
21:27
-
21:07
-
20:35
-
20:21
-
20:07
-
19:43
-
19:08
-
18:57
-
18:24
-
18:11
-
17:55
-
17:14
-
16:56
-
16:45