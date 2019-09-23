Павлюченкова стала первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге WTA от 23 сентября Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-ю строчку и стала первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 23 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5160.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.

6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

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36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1490...

39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383...

43 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270...

45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...

55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...

66 (76). Анна Блинкова (Россия) — 927...

69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...

73 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 873...

94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654.