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Медведев, Дзюба и Семак — в видеодневнике финального дня St. Petersburg Open

Медведев, Дзюба и Семак — в видеодневнике финального дня St. Petersburg Open
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию видеодневник финального дня соревнований категории АТР 250, которые завершились в Санкт-Петербурге.

Напомним, в решающем матче соревнований встретились хорват Борна Чорич и россиянин Даниил Медведев. Хозяин турнира одержал убедительную победу со счётом 6:3, 6:1. Этот трофей стал для уроженца Москвы третьим в сезоне — ранее он побеждал в Софии (Болгария) и Цинциннати (США).

Также в рамках шоу-матча состоялась парная встреча, в которой приняли участие Михаил Южный, Артём Дзюба, Елена Дементьева, Александр Медведев, Ива Майоли и Томми Хаас. Победу одержала сборная мира — 4:6, 7:5, 10:7.

На трибунах присутствовало множество знаменитостей, среди которых был и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Видео доступно на «Чемпионате».

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