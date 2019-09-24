Стало известно, где в 2020 году пройдёт Кубок Лэйвера
Четвёртый по счёту Кубок Лэйвера состоится с 25 по 27 сентября 2020 года в Бостоне на арене «ТД-гарден», информирует пресс-служба турнира.
Стадион, вмещающий 19 тыс. зрителей, является домашним для клуба НХЛ «Бостон Брюинз» и команды НБА «Бостон Селтикс».
Ранее Кубок Лэйвера проходил в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019).
В этом сезоне сборная мира со счётом 11-13 проиграла команде Европы, за которую выступали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас и итальянец Фабио Фоньини.
С 2019 года Кубок Лэйвера впервые прошёл как часть календаря ATP. Параллельно были сыграны турниры в Метце (Франция) и Санкт-Петербурге (Россия).
Федерер прокомментировал третью подряд победу в Кубке Лэйвера
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