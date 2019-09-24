Федерер отправил трогательное сообщение партнёрам по Кубку Лэйвера

Швейцарский теннисист, один из организаторов выставочного командного турнира Laver Cup Роджер Федерер отметил партнёров по сборной Европы, с которыми он взял очередной трофей в Женеве.
«Провести Кубок Лэйвера в Швейцарии было моей настоящей мечтой. Болельщики, сам город и атмосфера на стадионе были невероятными. Именно благодаря таким моментам я продолжаю наслаждаться игрой. Могу сказать, что это был один из волшебных моментов моей карьеры.
Приветствую сборную Европы и встретимся в следующем году в Бостоне», — написал Федерер в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Laver Cup — 2020 состоится в Бостоне (США). Напомним, все предыдущие три розыгрыша соревнований завершались победами сборной Европы, за которую неизменно выступал Федерер.
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