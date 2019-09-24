Халеп прокомментировала возвращение в спорт Ким Клейстерс

Румынка Симона Халеп прокомментировала возвращение в большой теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, которая завершила карьеру в конце 2012 года.
«Когда я впервые услышала эту новость, то была просто шокирована. При наличии трёх детей иметь желание вернуться в большой спорт — это очень круто, очень впечатляюще.
Я буду невероятно счастлива снова сыграть с Ким. Однажды она обыграла меня в Брисбене — я долго не могла забыть тот матч. Каждый раз, когда мы встречались, Ким была очень мила со мной», — цитирует Халеп Tennis World USA.
Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).
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