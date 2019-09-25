Свитолина рассказала, за счёт чего ей удалось победить Кузнецову в Ухане

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:4, 6:2.
«Думаю, сегодня важную роль играла тактика. Я старалась поменьше играть в центр, прорабатывала розыгрыши, искала углы и не торопилась. Конечно, соперница доставала много мячей. Если начинаешь торопиться или играть слишком активно, то проиграешь. Мне было важно сохранять терпение и стараться искать углы.
Светлана — абсолютно другая соперница по сравнению с Мугурусой. Сегодня у меня было больше времени, поэтому я выходила вперёд. Я всегда играю по-разному в зависимости от соперницы. Я не из тех игроков, у которых лишь один план на все случаи. Для каждой соперницы у меня что-то новое", — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Элина поспорит с американкой Элисон Риске.
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