Соболенко победила Рыбакину и сыграет с Барти в полуфинале турнира в Ухане
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину, получившую уайлд-кард от организаторов, счётом 6:3, 1:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Действующая чемпионка 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в финал соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Турнир завершится 28 сентября.
В прошлогоднем финале Арина победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1/4 финала
26 сентября 2019, четверг. 12:10 МСК
50
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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14
Арина Соболенко
А. Соболенко
Соболенко — о выходе в четвертьфинал в Ухане: тигр вернулся
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