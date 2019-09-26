Соболенко победила Рыбакину и сыграет с Барти в полуфинале турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину, получившую уайлд-кард от организаторов, счётом 6:3, 1:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Действующая чемпионка 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Турнир завершится 28 сентября.

В прошлогоднем финале Арина победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.