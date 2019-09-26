Муратоглу: Серена сможет играть и после 40

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, как долго ещё будет выступать его подопечная. Сегодня, 26 сентября, уроженке Сагинау исполнилось 38 лет.

«Если Серена захочет, она будет играть и после 40. Если она будет чувствовать, что ещё может выигрывать турниры „Большого шлема“, то будет продолжать выступать.



Сейчас её форма лучше, чем пару лет назад. Она остаётся невероятной спортсменкой и ещё может сражаться. Серена на четырёх последних своих турнирах „Большого шлема“ дошла до финала. Ей ничего не нужно доказывать. Она играет не просто так, она хочет побеждать. Когда Уильямс почувствует, что титулы на мэйджорах ей не под силу, то уйдёт из тенниса. Но она всё ещё голодна. Это не изменилось. Она невероятный боец и всегда хочет выигрывать», — цитирует Муратоглу Mirror.

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