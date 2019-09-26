Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Ухане

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, не сумела пробиться в полуфинал соревнований, уступив представительнице США Элисон Риске со счётом 1:6, 3:6. Американка сократила отставание по показателю личных встреч – 1-2.



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Риске ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



За выход в финал Риске поспорит с пятой ракеткой соревнований Петрой Квитовой из Чехии, обыгравшей украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 6:4.



Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.