Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Ухане

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, не сумела пробиться в полуфинал соревнований, уступив представительнице США Элисон Риске со счётом 1:6, 3:6. Американка сократила отставание по показателю личных встреч – 1-2.
Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Риске ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
За выход в финал Риске поспорит с пятой ракеткой соревнований Петрой Квитовой из Чехии, обыгравшей украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 6:4.
Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.
- 26 сентября 2019
-
18:40
-
18:19
-
17:46
-
17:12
-
16:55
-
16:16
-
16:00
-
15:44
-
15:29
-
15:15
-
14:50
-
14:39
-
14:33
-
14:03
-
13:51
-
13:48
-
13:33
-
13:22
-
12:12
-
12:02
-
11:53
-
11:07
-
10:41
-
10:00
-
09:34
-
09:05
-
00:25
- 25 сентября 2019
-
23:11
-
22:39
-
22:20
-
21:34
-
21:10
-
20:30
-
20:13
-
19:50