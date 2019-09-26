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Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Ухане

Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, не сумела пробиться в полуфинал соревнований, уступив представительнице США Элисон Риске со счётом 1:6, 3:6. Американка сократила отставание по показателю личных встреч – 1-2.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Риске ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Свитолиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За выход в финал Риске поспорит с пятой ракеткой соревнований Петрой Квитовой из Чехии, обыгравшей украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
26 сентября 2019, четверг. 15:35 МСК
Элисон Риске
35
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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