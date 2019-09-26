Чемпион «Ролан Гаррос»: Кирьос – полный кретин. Он тратит талант впустую

Легендарный итальянский теннисист Адриано Панатта, становившийся победителем Открытого чемпионата Франции 1976 года, высказался об австралийце Нике Кирьосе, которого условно отстранили от спорта на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати (США).
«Кирьос — полный кретин. Он так хорошо играет в теннис, но так глупо себя ведёт и впустую тратит талант. Причём Кирьос не теряет голову, он просто идиот. Можно привести в пример Макинроя, но тот делал шоу, заставлял злиться, однако всегда умел использовать это в своих интересах», — приводит слова Панатты Ubitennis.
Напомним, по итогам расследования ATP Кирьоса признали виновным в нарушении Кодекса организации — теннисист неоднократно оскорблял должностных лиц и зрителей. При этом подобные инциденты носили систематически характер — Ник отличался подобными выходками на протяжении последних 12 месяцев.
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