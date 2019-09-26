Кирьос отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Хачановым

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) завершила расследование в отношении австралийского теннисистка Ника Кирьоса, которое было начато после его матча второго круга соревнований в Цинциннати (США). Тогда теннисист был оштрафован на $ 113 тыс.



Как сообщает пресс-служба АТР, по итогам расследования Кирьос признан виновным в нарушении Кодекса организации — теннисист неоднократно оскорблял должностных лиц и зрителей. При этом подобные инциденты носили систематически характер — Ник отличался подобными выходками на протяжении последних 12 месяцев.



Итогами расследования стали следующие наказания:

годичный испытательный срок, который отсчитывается с 30 сентября.

Испытательный срок подразумевает запрет повторных нарушений в течение ближайших 12 месяцев.



АТР также провело расследование по высказыванием Кирьоса о коррумпированности организации, однако серьёзности намерений теннисиста в данных словах усмотрено не было.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кирьос снялся с серии азиатских турниров