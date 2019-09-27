Соболенко: интересно, что Серена сказала бы мне на корте?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что хотела бы видеть в женском туре аналог мужского Кубка Лэйвера.
«Это было бы очень интересно. Почему нет? Участвовали бы прекрасные теннисистки. Было бы весело. Мне нравятся командные соревнования. Люблю играть в Кубке Федерации. Кубок Хопмана мне тоже нравился. Пусть новый турнир назывался бы Билли Джин Кинг Кап или Женский Кубок», — цитирует Соболенко Tennis World USA.
Арина также призналась, что на таком турнире хотела бы сыграть с американкой Сереной Уильямс.
«Было бы интересно узнать, что она скажет мне на корте. В Кубке Лэйвера было забавно смотреть, как Фоньини сидит и пытается сосредоточиться, а Федерер ему говорит: „Нет, нет нет, ты ничего не понимаешь“. Это интересно», — сказала Соболенко.
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