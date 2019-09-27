Соболенко победила первую ракетку мира Барти в полуфинале турнира в Ухане
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в финал, обыграв первую ракетку мира представительницу Австралии Эшли Барти (1) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.
Действующая чемпионка 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 брейк.
В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США). Турнир завершится завтра, 28 сентября.
В прошлогоднем финале Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1/2 финала
27 сентября 2019, пятница. 11:30 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
14
Арина Соболенко
А. Соболенко
Соболенко: интересно, что Серена сказала бы мне на корте?
- 27 сентября 2019
-
13:29
-
12:47
-
12:14
-
11:23
-
11:09
-
10:51
-
10:31
-
10:23
-
09:59
-
09:48
-
09:24
-
09:09
-
00:11
- 26 сентября 2019
-
23:25
-
22:58
-
22:26
-
22:04
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
20:52
-
20:09
-
19:59
-
19:20
-
18:40
-
18:19
-
17:46
-
17:12
-
16:55
-
16:16
-
16:00
-
15:44
-
15:29
-
15:15
-
14:50
Партнерский контент