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Соболенко победила первую ракетку мира Барти в полуфинале турнира в Ухане

Соболенко победила первую ракетку мира Барти в полуфинале турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в финал, обыграв первую ракетку мира представительницу Австралии Эшли Барти (1) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Действующая чемпионка 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США). Турнир завершится завтра, 28 сентября.

В прошлогоднем финале Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/2 финала
27 сентября 2019, пятница. 11:30 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Арина Соболенко
14
Беларусь
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