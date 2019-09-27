Соболенко победила первую ракетку мира Барти в полуфинале турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под девятым номером, вышла в финал, обыграв первую ракетку мира представительницу Австралии Эшли Барти (1) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.



Действующая чемпионка 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 брейк.



В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США). Турнир завершится завтра, 28 сентября.



В прошлогоднем финале Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Соболенко: интересно, что Серена сказала бы мне на корте?