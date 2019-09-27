Барти рассказала о причинах поражения в матче с Соболенко в Ухане

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала поражение от Арины Соболенко из Беларуси в полуфинале турнира в Ухане со счётом 5:7, 4:6.

«В целом Арина сегодня играла лучше. Она лучше контролировала игру на подаче. Временами мне удавалось навязывать борьбу. Однако мне приходилось много рисковать», — приводит слова Барти WTA Insider.

Эшли также сообщила, что в ходе матча у неё возникли проблемы с голенью.

«Я уверена, что ничего серьёзного нет. Я старалась действовать так, чтобы это не слишком сильно мешало моей игре. Думаю, переживать не стоит», — сказала австралийка.

В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США).