Риске победила Квитову и сыграет с Соболенко в финале турнира в Ухане

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв американке Элисон Риске со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Петра 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.



В финале соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Риске поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, получившей девятый номер посева. Турнир завершится завтра, 28 сентября.



Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Ухане. В прошлогоднем финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.