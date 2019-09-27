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Риске победила Квитову и сыграет с Соболенко в финале турнира в Ухане

Риске победила Квитову и сыграет с Соболенко в финале турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв американке Элисон Риске со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Петра 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Риске поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, получившей девятый номер посева. Турнир завершится завтра, 28 сентября.

Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Ухане. В прошлогоднем финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/2 финала
27 сентября 2019, пятница. 14:00 МСК
Элисон Риске
35
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Соболенко победила первую ракетку мира Барти в полуфинале турнира в Ухане
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