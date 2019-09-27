Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко прокомментировала победу над Барти и второй подряд выход в финал Уханя

Соболенко прокомментировала победу над Барти и второй подряд выход в финал Уханя
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал соревнований в Ухане (Китай). В двух партиях она обыграла первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти — 7:5, 6:4.

«Безусловно, я рада быть в финале. Позади действительно очень тяжёлый матч. Не могу сказать, что мы обе демонстрировали хороший теннис, поэтому просто рада тому, что нашла способ победить.

Второй финал? Это много значит для меня. Я чувствую себя даже лучше, чем в прошлом году. Тогда я впервые вышла в финал турнира категории Premier и выиграла. На этот раз всё тяжелее — позади тяжёлый сезон, поэтом я рада снова сыграть в финале турнира такого уровня», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Интересно, что Соболенко ещё ни разу не проигрывала в Ухане. В прошлом сезоне она стала чемпионкой турнира, в этом уже вышла в финал. Общий счёт Арины в матчах в Ухане 11:0. Её соперницей в матче за титул станет американка Элисон Риске.

Барти рассказала о причинах поражения в матче с Соболенко в Ухане
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент