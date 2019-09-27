Соболенко прокомментировала победу над Барти и второй подряд выход в финал Уханя

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал соревнований в Ухане (Китай). В двух партиях она обыграла первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти — 7:5, 6:4.



«Безусловно, я рада быть в финале. Позади действительно очень тяжёлый матч. Не могу сказать, что мы обе демонстрировали хороший теннис, поэтому просто рада тому, что нашла способ победить.



Второй финал? Это много значит для меня. Я чувствую себя даже лучше, чем в прошлом году. Тогда я впервые вышла в финал турнира категории Premier и выиграла. На этот раз всё тяжелее — позади тяжёлый сезон, поэтом я рада снова сыграть в финале турнира такого уровня», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.



Интересно, что Соболенко ещё ни разу не проигрывала в Ухане. В прошлом сезоне она стала чемпионкой турнира, в этом уже вышла в финал. Общий счёт Арины в матчах в Ухане 11:0. Её соперницей в матче за титул станет американка Элисон Риске.

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