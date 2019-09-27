Соболенко прокомментировала победу над Барти и второй подряд выход в финал Уханя

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал соревнований в Ухане (Китай). В двух партиях она обыграла первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти — 7:5, 6:4.
«Безусловно, я рада быть в финале. Позади действительно очень тяжёлый матч. Не могу сказать, что мы обе демонстрировали хороший теннис, поэтому просто рада тому, что нашла способ победить.
Второй финал? Это много значит для меня. Я чувствую себя даже лучше, чем в прошлом году. Тогда я впервые вышла в финал турнира категории Premier и выиграла. На этот раз всё тяжелее — позади тяжёлый сезон, поэтом я рада снова сыграть в финале турнира такого уровня», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.
Интересно, что Соболенко ещё ни разу не проигрывала в Ухане. В прошлом сезоне она стала чемпионкой турнира, в этом уже вышла в финал. Общий счёт Арины в матчах в Ухане 11:0. Её соперницей в матче за титул станет американка Элисон Риске.
- 27 сентября 2019
-
20:01
-
19:50
-
19:29
-
19:00
-
18:10
-
17:49
-
16:20
-
15:25
-
15:12
-
14:50
-
13:29
-
12:47
-
12:14
-
11:23
-
11:09
-
10:51
-
10:31
-
10:23
-
09:59
-
09:48
-
09:24
-
09:09
-
00:11
- 26 сентября 2019
-
23:25
-
22:58
-
22:26
-
22:04
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
20:52
-
20:09
-
19:59
-
19:20
-
18:40