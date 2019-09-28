Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Брайтон энд Хоув». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стивенс — о возвращении Клейстерс: может, она думает, что мы настолько плохи?

Стивенс — о возвращении Клейстерс: может, она думает, что мы настолько плохи?
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала возвращение в профессиональный теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, которая завершила карьеру в конце 2012 года.

«Конечно, это классно. Не знаю, может, она думает, что мы все сейчас настолько плохи? Может именно поэтому она решила вернуться?

В целом же это круто. У неё трое детей, она уже состоит в Зале славы. Крутой сюжет получается», — цитирует Стивенс официальный сайт «Ролан Гаррос».

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).

Клейстерс: может быть, через несколько месяцев я пожалею, что решила вернуться
Кар. Плишкова: может, Клейстерс считает, что в женском туре невысокий уровень?
Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой
Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент