Стивенс — о возвращении Клейстерс: может, она думает, что мы настолько плохи?

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала возвращение в профессиональный теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, которая завершила карьеру в конце 2012 года.



«Конечно, это классно. Не знаю, может, она думает, что мы все сейчас настолько плохи? Может именно поэтому она решила вернуться?



В целом же это круто. У неё трое детей, она уже состоит в Зале славы. Крутой сюжет получается», — цитирует Стивенс официальный сайт «Ролан Гаррос».



Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).

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