Кар. Плишкова: может Клейстерс считает, что в женском туре невысокий уровень?

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, пробившаяся в финал турнира в Чжэнчжоу (Китай), прокомментировала решение 36-летней бельгийки Ким Клейстерс возобновить карьеру.
«Не знаю, что сказать. Может она думает, что в туре невысокий уровень тенниса. Сложно точно утверждать. У неё ведь трое детей, ей 38 – или сколько там? Конечно, она может играть, но на каком уровне? Не стоит исключать и травмы. Всё зависит от её подготовки, как она начнёт сезон.
Желаю ей удачи. Она всегда была великолепной теннисисткой. Будет интересно увидеть её в Австралии. Но сначала надо узнать, какой уровень она покажет», — приводит слова Плишковой ASAP Sports.
Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мейджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).
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