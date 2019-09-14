Кар. Плишкова: может Клейстерс считает, что в женском туре невысокий уровень?

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, пробившаяся в финал турнира в Чжэнчжоу (Китай), прокомментировала решение 36-летней бельгийки Ким Клейстерс возобновить карьеру.



«Не знаю, что сказать. Может она думает, что в туре невысокий уровень тенниса. Сложно точно утверждать. У неё ведь трое детей, ей 38 – или сколько там? Конечно, она может играть, но на каком уровне? Не стоит исключать и травмы. Всё зависит от её подготовки, как она начнёт сезон.



Желаю ей удачи. Она всегда была великолепной теннисисткой. Будет интересно увидеть её в Австралии. Но сначала надо узнать, какой уровень она покажет», — приводит слова Плишковой ASAP Sports.



Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мейджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).

Навратилова: полностью поддерживаю решение Клейстерс

Вторая ракетка мира Кар. Плишкова вышла в финал крупного турнира в Чжэнчжоу