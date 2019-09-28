Остапенко — о победе над Плишковой: горжусь тем, как я боролась до последнего

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от победы над второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в первом круге турнира в Пекине (Китай).
«Горжусь тем, как я боролась. Сражалась до последнего очка. И хотя Плишкова очень хорошо подаёт, я была настроена очень позитивно. Не было скептицизма, я боролась до конца.
Матч был отличный с моей стороны, я очень усердно работала, чтобы играть в такого рода поединках. Конечно, когда увидела жеребьёвку, была не очень довольна сеткой, но, с другой стороны, мне нечего терять во встрече с Каролиной, потому что она очень хорошо играет в этом сезоне. В основном у неё отличная подача.
Я вышла на корт и сказала себе: «Просто постараюсь насладиться этим моментом, насколько смогу. Хочу почувствовать этот момент, потому что играю на центральном корте со второй ракеткой мира. Так что лучше и быть не может», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.
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