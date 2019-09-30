Монфис занял 10-е место в чемпионской гонке ATP, Медведев — 4-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 30 сентября француз Гаэль Монфис поднялся на 10-ю строчку.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Уроженец Москвы квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Чемпионская гонка ATP. 30 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3845.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 2180.
10 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2125.
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21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1425...
32 (30). Андрей Рублёв (Россия) — 1171.
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