Рублёв победил Димитрова на старте турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Андрей 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине с призовым фондом $ 3 666 275 Рублёв поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под шестым номером, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.