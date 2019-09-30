Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв победил Димитрова на старте турнира в Пекине

Рублёв победил Димитрова на старте турнира в Пекине
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Андрей 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине с призовым фондом $ 3 666 275 Рублёв поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под шестым номером, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
30 сентября 2019, понедельник. 07:30 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв поднялся на 35-ю строчку в рейтинге ATP
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент