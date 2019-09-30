Лопес: Кирьос ещё пожалеет о том, что происходило последний год

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал многочисленные неспортивные выходки австралийца Ника Кирьоса.
«Думаю, что когда Кирьос ведёт себя плохо, его нужно наказывать. Но в то же время нужно наслаждаться в тот момент, когда он хорош на корте. Когда он ведёт себя правильно и сосредоточен на игре, он нужен теннису.
У каждого должна быть возможность учиться на собственных ошибках. Думаю, что он и его команда обязательно ещё пожалеют о том, что происходило последний год. В 2020 году он определённо будет спокойнее, инцидентов с его участием станет значительно меньше», — цитирует Лопеса Tennis World USA.
Ранее Кирьос был наказан АТР за неспортивное поведение. В ближайшие полгода он не должен получать предупреждений за неспортивное поведение. В противном случае он будет отстранён от тенниса.
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