Дель Потро снялся с «Мастерса» в Шанхае

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отказался от выступления на соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае. Причиной такого решения является травма колена, от которой экс третья ракетка мира продолжает восстанавливаться.



Действующим чемпионом шанхайского «Мастерса» является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4. Турнир пройдёт в период с 5 по 13 октября.



В 2019 году аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец был вынужден перенести операцию на колене.

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