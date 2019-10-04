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Тарпищев: думаю, Шарапова теперь даже в Люксембурге не сыграет

Тарпищев: думаю, Шарапова теперь даже в Люксембурге не сыграет
Теннис / Кубок Кремля 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что пятикратная победительница соревнований «Большого шлема» Мария Шарапова снялась с турнира в Линце (Австрия) из-за травмы плеча.

«У Шараповой серьёзные проблемы с набором формы — травмы мешают. Думаю, теперь она не сыграет даже на турнире в Люксембурге. Мы вели с ней переговоры по участию в „Кубке Кремля“, но не сложилось», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Турнир в Люксембурге стартует 14 октября.

В текущем сезоне уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды. Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.

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