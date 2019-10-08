Шарапова провела автограф-сессию в Линце, несмотря на снятие с турнира

Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Линц (Австрия), чтобы провести автограф-сессию для болельщиков.
Напомним, россиянка приняла решение отказаться от выступления на соревнованиях в Линце. Причиной такого решения стали проблемы с плечом.
В настоящее время Шарапова является 137-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.
Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.
Ранее Шарапова отказалась от участия в «ВТБ Кубке Кремля», который состоится в Москве с 12 по 20 октября. Вместо российских соревнований спортсменка планировала выступить на турнире в Люксембурге, который пройдёт в те же дни.
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