Чакветадзе — о самоубийстве теннисиста Бирюкова: произошла ужасная трагедия

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказывалась о 27-летнем теннисисте Михаиле Бирюкове, который покончил с собой.
«Произошла ужасная трагедия, новость о смерти теннисиста Михаила Бирюкова потрясла всех. Это большая утрата. Он был светлым, красивым и добрым человеком. И он был единственным сыном замечательного тренера Ирины Киселёвой, у которой занимались многие спортсмены, в том числе и я.
Кто хочет проститься с Мишей — завтра пройдут похороны в 10:30 по адресу: Москва, улица Солдатская, дом 4. Ирина не справляется с расходами. Если есть возможность, прошу помочь, сколько сможете», — написала Чакветадзе в своём «инстаграме», указав реквизиты матери теннисиста.
Бирюков начал профессионально заниматься теннисом с 2009 года. В 2010 году в возрасте 18 лет завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. За время карьеры он заработал около $ 12 тыс. призовых.
- 9 октября 2019
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