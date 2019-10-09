Чакветадзе — о самоубийстве теннисиста Бирюкова: произошла ужасная трагедия

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказывалась о 27-летнем теннисисте Михаиле Бирюкове, который покончил с собой.



«Произошла ужасная трагедия, новость о смерти теннисиста Михаила Бирюкова потрясла всех. Это большая утрата. Он был светлым, красивым и добрым человеком. И он был единственным сыном замечательного тренера Ирины Киселёвой, у которой занимались многие спортсмены, в том числе и я.



Кто хочет проститься с Мишей — завтра пройдут похороны в 10:30 по адресу: Москва, улица Солдатская, дом 4. Ирина не справляется с расходами. Если есть возможность, прошу помочь, сколько сможете», — написала Чакветадзе в своём «инстаграме», указав реквизиты матери теннисиста.

Бирюков начал профессионально заниматься теннисом с 2009 года. В 2010 году в возрасте 18 лет завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. За время карьеры он заработал около $ 12 тыс. призовых.