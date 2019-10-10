15-летняя Гауфф отреагировала на известие о попадании в топ-100

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала информацию о том, что на следующей неделе она впервые в карьере войдёт в топ-100 рейтинга WTA.

«Это было моей целью. В январе я написала подруге, что хочу завершить год в топ-100, хотя в то время я была примерно 800-й в рейтинге. Так что цель казалась притянутой за уши. Но я рада, что смогла её достичь.

Ещё одной важной целью было попадание в основную сетку на двух турнирах «Большого шлема». Так и произошло. Я довольна, что мне удалось сделать всё задуманное в этом сезоне. Много очков я заработала на «Шлемах», а на турнире в Линце я ощущаю внутренний порыв. Это сумасшествие, потому что я попала в основную сетку как лаки-лузер. Надеюсь пройти как можно дальше. Я не так много думаю о рейтинге, но важно иметь какие-то цели", — цитирует Гауфф официальный сайт тура.

В четвертьфинале турнира в Линце Кори сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия).

15-летняя Гауфф — о своём достижении: вау!