Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, где может сыграть с Рублёвым

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.



20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Гоффена 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Федерер поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Александр Зверев (Германия, 5).

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.