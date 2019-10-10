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Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, где может сыграть с Рублёвым

Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, где может сыграть с Рублёвым
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (13) со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Гоффена 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Федерер поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия) — Александр Зверев (Германия, 5).

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

Шанхай. 3-й круг
10 октября 2019, четверг. 13:30 МСК
Давид Гоффен
14
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		4  
7 9 		6  
         
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
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