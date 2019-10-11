Циципас прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем в Шанхае

Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

«Я сыграл очень хорошо. Во втором и третьем сетах я комфортно себя чувствовал в розыгрышах. Это придало мне уверенности, так как я знал, что могу противостоять ему на задней линии. В ходе матча я чувствовал себя всё лучше.

Также я отлично подавал сегодня, трудностей с подачей было не так много. Это также мне помогло. Я очень рад, что сумел одержать столь прекрасную победу», — приводит слова Циципаса Tennis 365.

За выход в финал Стефанос поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Турнир в Шанхае завершится 15 октября.

Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая