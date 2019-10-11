Циципас прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем в Шанхае
Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) со счётом 3:6, 7:5, 6:3.
«Я сыграл очень хорошо. Во втором и третьем сетах я комфортно себя чувствовал в розыгрышах. Это придало мне уверенности, так как я знал, что могу противостоять ему на задней линии. В ходе матча я чувствовал себя всё лучше.
Также я отлично подавал сегодня, трудностей с подачей было не так много. Это также мне помогло. Я очень рад, что сумел одержать столь прекрасную победу», — приводит слова Циципаса Tennis 365.
За выход в финал Стефанос поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Турнир в Шанхае завершится 15 октября.
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