Российские теннисисты узнали соперников в квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Сегодня, 11 октября, состоялась жеребьёвка квалификационного турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Как сообщает пресс-служба соревнований, лидер посева Егор Герасимов из Беларуси сыграет в стартовом матче против француза Эллиота Беншетри.
Чемпион столичного турнира 2017 года Дамир Джумхур также начнёт выступление с квалификации и сразится за выход во второй круг с россиянином Алексеем Ватутиным.
Артем Дубривный и Евгений Карловский, получившие специальные приглашения в квалификацию от организаторов, сыграют с белорусом Ильёй Ивашко и словаком Филипом Хорански соответственно. Ещё один представитель России, Роман Сафиуллин, померится силами с чехом Лукашем Росолом.
«ВТБ Кубок Кремля» будет проходить в Москве с 12 по 20 октября. Действующим чемпионом Кубка Кремля является россиянин Карен Хачанов.
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