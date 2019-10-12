Гауфф: это безумие! Думала, что вылетела из квалификации, а теперь я в финале

15-летняя американка Кори Гауфф, обыгравшая немку Андреа Петкович со счётом 6:4, 6:4 в полуфинале турнира в Линце (Австрия), поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в решающий поединок соревнований категории WTA. В основную сетку теннисистка из США попала лишь в качестве «лаки-лузера» после поражения в квалификации.
«Это совершенно нереально, мой первый финал на WTA! Линц — особое место. Даже в юниорах никогда не становилась «лаки-лузером». Мне очень везло здесь. С ума сойти! Думала, что вылетела из квалификации, а теперь я в финале.
Этот матч — один из лучших по уровню игры, который я демонстрировала. У Андреа было много активно выигранных мячей, она оказывала на меня давление. Я боролась за каждый розыгрыш, даже на её брейк-пойнтах», — приводит слова Гауфф The Guardin.
Соперницей американки по финальному поединку станет Елена Остапенко из Латвии, обыгравшая россиянку Екатерину Александрову со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
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