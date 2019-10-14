Медведев: в США что-то случилось с моей игрой

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил прогресс в своей игре в нынешнем сезоне.
«Что-то случилось с моей игрой в США. Я не знаю, почему это произошло. Думаю, дело в упорном труде. Я начал лучше понимать свою игру, подачу, удар с лёта, всё вместе. Я понял, что и когда нужно делать. В решающие моменты я знаю, как стоит поступить и куда сыграть. Я понимаю, нужно ли использовать вращение или резаный удар.
Не думаю, что я изменился как человек. Как я сказал, я стал лучше понимать себя в теннисном плане. Но я не уверен, что именно понял. Как человек я изменился в прошлом году или в течение этого года, но не думаю, что это повлияло на мой теннис", — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
Вчера, 13 октября, Даниил в финале «Мастерса» в Шанхае обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1.
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