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Россиянка Гаспарян одержала волевую победу на старте турнира WTA в Люксембурге

Россиянка Гаспарян одержала волевую победу на старте турнира WTA в Люксембурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге. Она в трёх сетах нанесла поражение швейцарке Хиль Белен Тайхман со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

В активе Гаспарян 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Тайхман 4 раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаспарян поборется с победительницей матча Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 4) — Моника Никулеску (Румыния).

Действующей чемпионкой турнира в Люксембурге является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич.

В этом сезоне соревнования завершатся 20 октября.

Люксембург. 1-й круг
14 октября 2019, понедельник. 16:50 МСК
Хиль Белен Тайхман
73
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 3
2 		7 7 6
         
Маргарита Гаспарян
81
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
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