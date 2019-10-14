Россиянка Гаспарян одержала волевую победу на старте турнира WTA в Люксембурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге. Она в трёх сетах нанесла поражение швейцарке Хиль Белен Тайхман со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

В активе Гаспарян 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Тайхман 4 раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаспарян поборется с победительницей матча Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 4) — Моника Никулеску (Румыния).

Действующей чемпионкой турнира в Люксембурге является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич.

В этом сезоне соревнования завершатся 20 октября.