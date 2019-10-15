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Зверев: у Медведева и Циципаса странные отношения

Зверев: у Медведева и Циципаса странные отношения
Зверев: у Медведева и Циципаса странные отношения
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса, назвавшего игру россиянина Даниила Медведева «скукой».

«Считаю ли я игру Медведева скучной? Нет. Думаю, он просто старается победить. Но у Стефаноса и Даниила странные отношения. Пусть сами разбираются.

У меня с детства отличные отношения с Даниилом. А с Кубка Лэйвера хорошие отношения и со Стефаносом. Что бы у них ни было, пусть решают сами. Я не буду вмешиваться и ничего не стану говорить.

Я думаю по-другому: Даниил играет так, как ещё никто не видел. Так что можно посмотреть на эту ситуацию по-разному. Он не выполняет мощнейшие удары навылет и не бьёт с форхенда в прыжке, но Даниил играет в таком стиле, какой мы раньше не встречали. Он мне скучным не кажется", — цитирует Зверева ASAP Sports.

В финале «Мастерса» в Шанхае два дня назад Медведев победил Зверева со счётом 6:4, 6:1.

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И это несмотря на то что мама Стефаноса – русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.
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