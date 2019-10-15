Медведев назвал трёх самых модных теннисистов АТР-тура

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своём отношении к моде и назвал имена самых стильных коллег.



«Точно Гаэль Монфис. Он знает про моду всё, кажется, был точно на всех шоу, и так, как он, не одевается никто. Отмечу Андрея Рублева. При взгляде на его стиль кажется, что он следит за модой. Надеюсь, он не обидится на меня. А третий — Ник Кирьос.



Слежу ли я за модой? Больше жена, если честно. Тут я попадаю под её руку и полностью ей доверяю. Она определяет мой стиль, а я больше сосредоточен на теннисе», — заявил Медведев в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что 23-летний теннисист может сняться с соревнований «ВТБ Кубок Кремля», которые в эти дни проходят в Москве.

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