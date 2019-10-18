Экс 9-я ракетка мира назвала победу над Шараповой самой незабываемой в карьере

Бывшая девятая ракетка мира немецкая теннисистка Андреа Петкович рассказала, какой из проведённых в карьере матчей она считает самым незабываемым. В рейтинге WTA она занимает 75-ю строчку.

«Что касается этого сезона, то я могу назвать встречи первого и второго кругов на Открытом чемпионате Франции. Это были сумасшедшие поединки. Особенно матч второго раунда с Се Шувэй. Но если говорить о карьере в целом, то я назову матч с Марией Шараповой на Australian Open. Тогда я осознала, что могу побеждать лучших теннисисток мира», — приводит слова Петкович Standard.

На Открытом чемпионате Австралии 2011 года Петкович победила Шарапову со счётом 6:2, 6:3. За карьеру 32-летняя уроженка Тузлы выиграла 6 турниров WTA в одиночном разряде.