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Рублёв: безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве!

Рублёв: безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве!
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировала свой выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях он оказался сильнее представителя Сербии Николы Милоевича — 6:2, 6:3.

«Матч сегодня сложился достаточно хорошо. Сразу смог повести в счете и не отпустить инициативу. Безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве! Никаких особых мыслей по этому поводу нет, уже терять нечего! Посмотрим, что будет завтра!» — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.

За выход в финал Кубка Кремля Андрей поспорит с третьим номером посева из Хорватии Марином Чиличем.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2.

Рублёв вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Чиличем
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