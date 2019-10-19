Рублёв: безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве!

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировала свой выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях он оказался сильнее представителя Сербии Николы Милоевича — 6:2, 6:3.



«Матч сегодня сложился достаточно хорошо. Сразу смог повести в счете и не отпустить инициативу. Безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве! Никаких особых мыслей по этому поводу нет, уже терять нечего! Посмотрим, что будет завтра!» — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.



За выход в финал Кубка Кремля Андрей поспорит с третьим номером посева из Хорватии Марином Чиличем.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2.