Рублёв: безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве!
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировала свой выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях он оказался сильнее представителя Сербии Николы Милоевича — 6:2, 6:3.
«Матч сегодня сложился достаточно хорошо. Сразу смог повести в счете и не отпустить инициативу. Безумно счастлив наконец-то выйти в полуфинал в Москве! Никаких особых мыслей по этому поводу нет, уже терять нечего! Посмотрим, что будет завтра!» — цитирует Рублёва официальный сайт соревнований.
За выход в финал Кубка Кремля Андрей поспорит с третьим номером посева из Хорватии Марином Чиличем.
Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2.
Рублёв вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Чиличем
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