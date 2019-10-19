Сафин: Волков был слишком добрым и отзывчивым. Дай бог, чтобы он переродился

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Марат Сафин прокомментировал информацию о смерти экс 14-й ракетки мира полуфиналиста US Open 1993 Александра Волкова.



«Саша в какой-то момент мне стал помогать в теннисе. Благодаря ему я выиграл US Open 2000 и стал первым в мире, мы с ним дружили. Он был мой не то чтобы идол, но теннисист, за которым я следил, мне очень нравился его теннис, мне нравился он как человек — жизнерадостный, остроумный, с большим сердцем. Но, к сожалению, этих качеств недостаточно, чтобы жить и ходить по этой земле. Он не смог себя перебороть в каких-то вещах, быть слишком добрым и отзывчивым — это тоже не очень хорошо. Потому что жизнь может завести не в те ситуации.

Есть такая грустная история, что психолог, который лечит от депрессии, сам умер от депрессии. Это что-то, наверное, из этой области, потому что то, как он помогал, как мог вытащить людей из разных состояний, к сожалению, сам он не справился с внутренними вопросами, которые у него были, которые накопились. Так всё и случилось. Конечно, грустно – представить себе, что мы больше его не увидим. Но он остался настолько живым в нашей памяти… Чего уж там говорить, наша жизнь буквально каких-то полтора дня… Он принимал участие в моей жизни на протяжении многих лет, и то, что так сложилось, грустная вещь.

Но, к счастью, мы понимаем, что умерло только его тело, а душа его живёт. И дай бог, чтобы он переродился в другом теле и смог пройти этот путь нелёгкий под названием жизнь. И чтобы в будущем он доставил много радости другим, несмотря на то, где он родится и в каком теле. Я в это верю. Надеюсь, может быть, его распознаю в другом человеке», — передаёт слова Сафина корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Прославленный российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет