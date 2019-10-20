Бенчич: организаторы Кубка Кремля сэкономили мне силы, я очень благодарна

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (3) прокомментировала победу на турнире ВТБ Кубок Кремля. В финале Бенчич нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
«Мне кажется, у меня было эмоций больше даже вчера, поскольку я квалифицировалась на Итоговый турнир. И сегодня я была расслабленной и спокойной, особенно меня отпустило после первого сета, который я проиграла. Я начала спокойно играть. И сейчас я очень жду, чтобы отпраздновать с командой эту победу", — передаёт слова Бенчич корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Кубок Кремля был последним шансом для Бенчич квалифицироваться на Итоговый турнир WTA, для чего швейцарке нужно было выйти в финал, и она попросила у организаторов уайлд-кард в основную сетку.
«На самом деле, первоначально мне предложили уайлд-кард вообще в квалификацию. То есть представляете, что нужно было сыграть три матча квалификации и потом, если бы я не получила уайлд-кард в основу и этот BYE (пропуск матча первого круга. – Прим. «Чемпионата»), ещё и один лишний матч в основе. То есть мне очень сэкономили силы, и я очень благодарна, что всё случилось именно так, как случилось. Конечно, я мечтала здесь победить, но не знала, чего ожидать в действительности. Давление было невероятное», — сказала Бенчич.
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