Депутат Госдумы — о смерти теннисиста Волкова: с ним поступали по-скотски

Депутат Госдумы Александр Ярошук поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни теннисисте Александре Волкове. Заслуженный мастер спорта Волков умер в возрасте 52 лет.

«Мы с ним часто играли в теннис. И я благодарен именно Саше за любовь к теннису, которую я несу по жизни, а занимаюсь я уже больше 20 лет. Стараюсь играть системно, два раза в неделю. Если пропускаю, мне как будто чего-то не хватает в жизни. Именно Волков меня тренировал…

Он был светлым и очень добрым. Этой добротой многие пользовались, к сожалению. Ведь когда он ушёл из спорта, он был действительно обеспеченным человеком. Он всех любил, всем верил и доверял. И они этим как раз все воспользовались и, к сожалению, довели его до нищеты.

Он любил жизнь и, как мы все, грешники, был подвержен слабостям. Он старался бороться со своими пороками. Когда-то у него получалось, когда-то нет. Если говорить о близких друзьях, то, наверное, они и не сильно старались помогать. В хорошую минуту они были рядом, а когда начались проблемы, то огромное число людей исчезли из его жизни, не подставили плеча. У него брали деньги в долг и не возвращали, у него забирали бизнес. Просто поступали по-скотски, зная его широкую душу. Но, думаю, рано или поздно бог вернёт всё обратно тем людям», — приводит слова Ярошука «Комсомольская правда — Калининград».

На протяжении карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является 14-я строчка, которую он занимал в августе 1993 года.

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