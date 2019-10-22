Соболенко: в предыдущем матче с Саккари меня всё бесило
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала успешный старт на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). Сегодня, 22 октября, она обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:3, 6:4.
«В нашем предыдущем матче в Цинциннати я сходила с ума на корте. Меня всё бесило. В этот раз я старалась сохранять спокойствие до конца матча и боролась за каждое очко, потому что Мария — настоящий боец. Она играет активно в любой ситуации. Думаю, в этот раз я сыграла стабильнее.
На тренировке я не почувствовала, что корт настолько быстрый, но сегодня увидела это, особенно, когда играла на задней линии. Это помогло моей игре", — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.
В группе «Роза» также сыграет бельгийка Элисе Мертенс.
Соболенко с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
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