Свитолина начнёт защиту титула на Итоговом чемпионате матчем с Плишковой

Стало известно расписание матчей первого тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в одиночном разряде, сообщает WTA Insider. 27 октября пройдут игры Красной группы: Наоми Осака (Япония) — Петра Квитова (Чехия) и Эшли Барти (Австралия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

28 октября состоятся встречи Фиолетовой группы: Каролина Плишкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада) — Симона Халеп (Румыния).

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.



Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

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