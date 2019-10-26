Осака: я не первая чемпионка своего поколения. Меня вдохновил успех Остапенко

Японская теннисистка Наоми Осака не считает себя первой в своём поколении, выигравшей турнир «Большого шлема». Саму японку мотивировал успех латвийки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции — 2017.



«Не думаю, что я была первой. Лично меня очень вдохновила Остапенко со своей победой на «Ролан Гаррос». Думаю, она мотивировала не только меня, но и других молодых теннисисток», — цитирует Осаку WTA Insider.

Напомним, Елена Остапенко выиграла «Ролан Гаррос» в 18-летнем возрасте. 22-летняя Осака является чемпионкой US Open — 2018 и Открытого чемпионата Австралии — 2019.

На следующей неделе Наоми второй год подряд стартует на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). Её соперницами по групповому этапу станут австралийка Эшли Барти, швейцарка Белинда Бенчич и теннисистка из Чехии Петра Квитова.