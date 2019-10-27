Осака: похоже, я запугала Квитову и вынудила её совершить ряд двойных ошибок

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала свою победу на старте Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). Она обыграла чешку Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.
«Я не очень хорошо играю в первых раундах, обычно мне нужно время чтобы войти в турнир, но здесь это сделать не получится. Надо показывать хороший теннис с самого начала.
Мне понадобились считанные минуты, чтобы привыкнуть к её ударам, но было очень трудно приспособиться к её подачам с самого начала. Честно говоря, думаю, что удача была на моей стороне. Петра допустила ряд двойных ошибок. Не уверена, но похоже, что я запугала её и вынудила совершить их.
Я могу быть либо невозмутимой, либо излишне эмоциональной. Стараюсь контролировать себя, но мне это даётся с трудом. Я вкладываю в теннис столько сил и времени, что мне сложно думать о нём спокойно», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.
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