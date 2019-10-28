Соболенко прокомментировала выход на корт с девочкой на руках

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала инцидент, который произошёл перед финалом турнира «Элит Трофи» в Чжухае. Девочка, которая должна была сопровождать спортсменку, испугалась дымовой установки и попыталась убежать. Тогда Арина взяла её на руки и вынесла на корт.
«Она была так напугана, что даже не могли идти. Её всю трясло. Дымовая установка её испугала, она взяла меня за ногу и не двигалась с места. Я взяла её на руки, но она всё ещё дрожала. Тогда я решила выйти на корт вместе с ней на руках. Она очень клёвая, милая и лёгкая девочка, поэтому мне удалось её поднять. Она была очень испугана», — приводит слова Соболенко ASAP Sports.
Соболенко в финале «Элит Трофи» одолела Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:4, 6:2. Для Арины этот титул стал третьим в сезоне.
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