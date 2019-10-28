«Я правда так плохо выгляжу?» Осаке не понравилось её фото на Итоговом турнире
Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что в матче с чешкой Петрой Квитовой на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) её отвлекала собственная фотография на большом табло.
«Лучше бы они взяли другое фото. Даже не знаю. У всех красивые фотографии, а у меня какая-то ерунда. Они хотят меня представить в таком виде, нет проблем. Боже… Вы даже не можете себе представить. Мне было стыдно видеть гигантскую себя на экране. Я думала: „Я правда так плохо выгляжу?“ Да, у меня были такие мысли», — приводит слова Осаки ASAP Sports.
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Японка одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. В Красной группе также выступают первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
Осака: похоже, я запугала Квитову и вынудила её совершить ряд двойных ошибок
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