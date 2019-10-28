Свитолина: моя самая главная мотивация — завершить сезон с одним титулом

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги первого матча на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай). В двух сетах она победила чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

«Здесь, на этом турнире, всегда есть давление. В прошлом году, к примеру, я победила в двух матчах, и для прохода в полуфинал мне нужно было выиграть один сет. Так я чуть было не проиграла матч и могла не выйти из группы. Поэтому здесь важно быть начеку и всегда показывать свою лучшую игру. Пока не сыграно последнее очко, надо бороться. Этим групповой этап и сложен. Никогда не знаешь, что произойдёт. Нужно выкладываться на корте каждый раз.

Сейчас моя самая главная мотивация — завершить сезон с одним титулом. Это мой последний шанс. Я всегда стараюсь играть как можно лучше. Быть здесь — уже огромное достижение для каждой из нас. Тут все чемпионки», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.